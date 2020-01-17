Улан-Удэ, , 14:48 — REGNUM Авиазавод в Улан-Удэ обеспечен стабильными заказами на производство вертолётов на 2020 и 2021 годы. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с гендиректором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым.

«На ближайшие годы уже понимаем объём заказа, и эти объёмы достаточны для того, чтобы не только устойчиво функционировать, но и осваивать новые модели вертолётов. Также реализовывается проект самолёта «Байкал», — передаёт слова главы «Байкал-Daily».

Александр Михеев уточнил, что портфель заказов в рамках исполняемых контрактов Рособоронэкспорта Улан-Удэнским авиазаводом достигает 119 вертолётов на сумму около 1,9 млрд долларов. По его словам, производимые в Бурятии машины доработаны с учётом опыта эксплуатации в Сирии.

«Вертолёт успешно конкурирует и с американскими и европейскими моделями, по критериям цена-качество даже превосходит», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого года УУАЗ занял третье место в номинации «Крупный бизнес: экспортер года в сфере промышленности» в рамках премии «Экспортёр года — 2019». Завод открыл для себя новые экспортные рынки и увеличил до 40% в структуре выручки долю поставок за границу.

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