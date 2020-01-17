Детройт, США, , 14:48 — REGNUM Американский журнал WardsAuto подвёл итоги конкурса «10 Best Engines & Propulsion Systems» среди автомобилей модельного ряда 2020 года, сообщает Yonhap News.

Отметим, что WardsAuto подвёл итоги своего «моторного» конкурса в 26-й раз. Редакторы издания протестировали 26 силовые установки во время обычных поездок в окрестностях Детройта.

Известно, что в список лучших вошли турбодвигатель Hyundai Sonata Smart Steam G1.6 и силовая установка Hyundai Kona Electric.

С 1995 года южнокорейская компания была удостоена 12 наград американского журнала WardsAuto. В прошлом году в десятку лучших вошли силовые агрегаторы Hyundai Nexо Fuel Cell и Hyundai Kona EV.

Церемония награждения состоялась 16 января (по местному времени) в Детройте.