Москва, , 14:35 — REGNUM С новым правительством РФ страну ждут масштабные инвестиционные проекты, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о новом составе будущего правительства.

«Безусловно, человеческий фактор влияет. Также влияют и идеологические установки. Известно, что финансово-экономический блок предыдущего состава правительства носил такой условно либеральный характер. И сейчас есть ожидания, что правительство будет проводить курс на государственную инвестиционную интервенцию. Нас ожидают масштабные инвестиционные проекты. Президент даже наметил примерный контур этих проектов», — сказал Данилин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Доме правительства на Краснопресненской набережной новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Политики около часа общались с глазу на глаз в кабинете премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин и Медведев провели встречу с членами правительства РФ