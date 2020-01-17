Москва, 17 января 2020, 14:35 — REGNUM С новым правительством РФ страну ждут масштабные инвестиционные проекты, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о новом составе будущего правительства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Доме правительства на Краснопресненской набережной новый председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Политики около часа общались с глазу на глаз в кабинете премьер-министра.
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