Москва, , 14:28 — REGNUM Больше всего жителей России при приёме на работу приводят в недоумение расспросы о семейном положении и наличии детей (7%). Такие данные приводит исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также претендентов на должность удивляет вопрос об их профпригодности или ожидаемый размер зарплаты (по 5%). 3% приводят в ступор абсурдные вопросы на быстроту реакции (например, «Как бы вы засунули слона в холодильник»).

Кроме того, на собеседовании соискатели сталкивались такими со странными вопросами, как: жизненные цели, вредные привычки, параметры фигуры (рост, вес), зачем нужна работа и т. д. (по 2%).

Опрос проведён 10—12 января 2020 года 391 населенном пункте. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо из пяти жителей России не выдерживают испытательного срока при поступлении на новую работу.

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