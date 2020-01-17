Махачкала, , 14:31 — REGNUM Свыше 610 млн рублей взыскали в течение 2019 года энергетики с неплательщиков в Дагестане, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК). В наступившем году организация намерена усилить меры по укреплению платежной дисциплины потребителей.

Всего за 2019 год в отношении должников в республике было подано более 11,8 тыс. исков. По ним компания требовала взыскать долги на общую сумму более 4,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан остается одним из лидеров среди регионов России по задолженности за энергоресурсы как со стороны физических лиц, так и предприятий ЖКХ. Так, общий долг «коммунальщиков» республики на 1 ноября 2019 года превысил 3,3 млрд рублей.