Волгоград, , 14:38 — REGNUM Суд взыскал в пользу бюджета 45 млн рублей, похищенных путём мошенничества в Волгограде, сообщили 17 января в региональной прокуратуре. Деньги предназначались для разработки технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина, однако руководитель проекта присвоил себе бюджетные средства.

Государственный контракт на переработку тыкв был заключён в апреле 2012 года между Министерством образования и науки РФ и ЗАО «НПО «Европа-Биофарм». В качестве аванса за разработку технологии на счёт предприятия было перечислено 45 млн рублей. Руководитель компании перевела деньги на счета других фирм, где сама же являлась учредителем. Поскольку опытно-технологические работы по контракту не проводились, директор подготовила и подписала фиктивные научно-технические отчёты. Женщину осудили на шесть лет и взыскали с неё штраф в размере 900 тысяч рублей.

По иску прокуратуры, суд принял решение обязать директора вернуть присвоенные бюджетные деньги. У ответчицы арестовали 53 объекта недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения судебного решения.