Томск, , 14:22 — REGNUM Жители сёл в Томской области смогут оформить ипотеку под три процента годовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Власти региона напомнили, что в России с 1 января 2020 года начали действовать новые механизмы поддержки благоустройства, малого предпринимательства и жителей сёл в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Ряд банков готовы предоставлять ипотечные кредиты по ставке до 3% годовых сроком до 25 лет. Максимальный размер кредита — 3 млн млн рублей.

По словам замгубернатора Томской области по территориальному развитию Анатолия Рожкова, расширение перечня льготных кредитов и снижение процентной ставки для сельских территорий принципиально повлияет на их инвестиционную привлекательность.

Рожков подчеркнул, что муниципалитеты Томской области уже составляют предварительный годовой прогноз льготного кредитования для сельских территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала.