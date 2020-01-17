Калуга, , 16:46 — REGNUM В Калужской области за период с 9 по 15 января в магазинах федеральных розничных сетей увеличились цены на колбасы варено-копченые — на 0,4%, свинину — на 1,4%, мясо кур — на 1,9%, творог — на 0,9%, сметану — на 1%. Среди товаров плодоовощной группы максимально увеличились цены на огурцы — на 14,2%. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

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По данным статистики, максимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на сосиски, сардельки и маргарин.

По словам заместителя министра конкурентной политики области Льва Марченкова, для индивидуальных предпринимателей, а также производителей товаров, зарегистрированных и действующих на территории региона, профильное министерство дало возможность получить субсидию на развитие сети нестационарных торговых объектов. Предприниматель, который приобрел нестационарный торговый объект (автолавка, павильон, молочная бочка), может подать заявление на участие в конкурсном отборе по возмещению части затрат.

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