Чебоксары, , 14:17 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано заявление государственного предприятия «Чувашгаз» по делу о банкротстве «Ядринского машиностроительного завода». Речь идёт о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму более 51 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ГУП «Чувашгаз» регионального минстроя вышло в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Ядринский машиностроительный завод». Заявленная сумма требований составляет 51 242 233 рублей 11 копеек.

Заявитель требует привлечь к ответственности двух человек. Один из ответчиков требования не признал.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении ООО «Ядринский машиностроительный завод» была введена определением Арбитражного суда Чувашии 21 декабря 2017 года. На собрании кредиторов, которое прошло в январе 2020 года, большинство голосов принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании общества банкротом.

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