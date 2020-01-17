Найроби, , 14:17 — REGNUM Государственный прокурор Кении Нурдин Хаджи заявил, что государство вернуло похищенные активы на сумму 20 млн долларов США, фигурирующих в коррупционных делах. Об этом передает ВВС Africa.

Тем не менее, по его словам, это всего 1% от 2 млрд долларов США государственных средств, предположительно вовлеченных в громкие коррупционные дела.

По информации журналистов телерадиокомпании, за последние годы ряд высокопоставленных политиков и государственных служащих был арестован за коррупцию, однако никто из них так и не был осужден.

В интервью корреспонденту ВВС в Найроби Фердинандом Омонди Хаджи сообщил о своих надеждах на то, что в 2020 году большей части из них будут вынесены приговоры. Он подчеркнул, что получение большой доли вынесения приговоров за коррупцию — задача, публично поставленная перед прокурорами президентом Кении Ухуру Кеньяттой.