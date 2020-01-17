Москва, , 14:13 — REGNUM Ограничения на поставки на территорию России эквадорских креветок может ввести из-за нарушений требований РФ к такого рода продукции Россельхознадзор. Об этом 17 января рассказал журналистам глава службы Сергей Данкверт в кулуарах агровыставки «Зеленая неделя».

«Вчера у нас был Эквадор. В ближайшее время мы вынуждены будем ввести ограничения на всю креветку, потому что у нас обнаружения (нарушений требований к продукции — ред.)», — рассказал Данкверт.

Кроме этого, он рассказал, что Россельхознадзором введен режим усиленного контроля в отношении эквадорских креветок и в течение 1−1,5 месяца планируется получить результаты, которые позволят принять окончательное решение о возможности введения ограничений на поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Россельхознадзора на протяжении последних трёх лет при проверках ветеринарных лечебниц Крыма выявляли факты подложной вакцинации животных, в том числе против бешенства.