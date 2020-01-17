Москва, , 14:06 — REGNUM По итогам 2019 года почти 150 миллиардов рублей получил бюджет Москвы с помощью городских фестивалей и туризма. Об этом 17 января сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всего, по предварительным данным, в 2019 году Москву посетило более 25 миллионов туристов. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2018 году. По сравнению с 2010 годом показатель вырос почти в два раза.

В оргкомитете добавили, что годовой объем туристского потребления (расходов туристов в столице) впервые превысил один триллион рублей, это почти в пять раз больше показателей 2010 года. Вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году составил 147 миллиардов рублей против 118 миллиардов в 2018 году.

Отмечается, что каждый год открывается все больше площадок для фестивалей. «Годовое количество посетителей «Московских сезонов» уже превышает 65 млн. Только в минувшие новогодние праздники столицу посетили около 5 млн туристов. Из регионов России это жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкирии, Тюменской области, других субъектов. Если взять дальнее зарубежье, то много гостей приехали из Германии, Италии, Франции, Китая», — сказали в оргкомитете «Московских сезонов».

Городские инвестиции в проведение фестивалей с февраля 2020 года по февраль 2021 года не превысит 975,6 миллионов рублей. За эти деньги должны провести 16 общегородских мероприятий, в число которых входят «крупные международные события, как «Московская весна A Сappella», «Времена и Эпохи», «Цветочный Джем», «Путешествие в Рождество». Участники конкурса в ходе электронных торгов, предлагая меньшую цену, поборются за выполнение контракта», — добавили в оргкомитете.

Также отмечается, что один инвестированный городом рубль приносит 14,7 рублей в бюджет Москвы.