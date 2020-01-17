Москва, , 13:39 — REGNUM Ноябрьские вложения России в американские государственные бумаги составили $794 млн. Об этом говорится в опубликованных 17 января материалах минфина США.

С октября 2019 года вложения России выросли до $11,491 млрд. При этом на долю долгосрочных облигаций приходится $2,979 млрд, краткосрочных — $8,512 млрд.

Ноябрь 2019 года стал четвертым подряд месяцем наращивания российских вложений.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое сокращение российских вложений в госдолг США началось весной 2018 года. В августе 2019 года возобновилось наращивание вложений. Так, в октябре прошлого года их объём достиг $10,697 млрд.

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