Подгорица, , 13:35 — REGNUM В 2019 году Черногорию посетили более 2,6 миллиона туристов, сообщили в министерстве устойчивого развития и туризма Черногории. Количество ночёвок составило более 14,5 миллиона.

В министерстве добавили, что не только летний отдых привлекает туристов, но и горнолыжные курорты, куда активно в последние годы привлекаются инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению экспертов, работа в стране 10 бюджетных авиаперевозчиков из разных стран также увеличивает количество желающих провести свой отпуск в стране.

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