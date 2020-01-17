Калуга, , 14:53 — REGNUM В Калужской области на рынке нефтепродуктов в период с 9 по 15 января увеличились оптовые цены на бензин (на 1,6%) и дизельное топливо (на 0,8%). Розничные цены существенно не изменились, за исключением увеличения цен на дизельное топливо на АЗС АО «Калуганефтепродукт» — на 0,4%. Об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной рабочей группы.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область, по данным на 9 января, занимает второе место по дизельному топливу (45,96 руб./л) и шестое место — по бензину (44,09 руб./л).

В 2019 году автозаправочные станции Калужской области вошли в число российских АЗС, не нарушающих требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

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