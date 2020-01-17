Ижевск, , 13:33 — REGNUM Удмуртия привлечет краткосрочный кредит Федерального казначейства, который ежегодно предоставляется на 90 дней под 0,1% годовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

В минфине пояснили, что ежегодно в январе-феврале в региональный бюджет поступает около 5 млрд рублей при плановых расходах в размере 8 млрд рублей, в связи с чем и возникает необходимость привлечения бюджетного кредита, средства которого направят на выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и предоставление гарантированных социальных выплат жителям республики.

«Это приведет к росту государственного долга республики в начале года, но по итогам первого квартала указанный кредит будет погашен за счет поступивших налогов и государственный долг региона будет выровнен, а концу 2020 года сокращен на 1 млрд рублей», — заверили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Удмуртия планировала привлечь очередной коммерческий кредит в размере 5,45 млрд рублей. Процентная ставка была объявлена в размере 8% годовых. В течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен был произойти до 25 ноября, для чего и привлекались банковские кредиты.

Кроме того, на этой неделе Удмуртия объявила аукционы по привлечению коммерческих кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. Решение о необходимости взять банковские кредиты связано со снижением ключевой ставки Центробанком в декабре 2019 года до 6,25%.