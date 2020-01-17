Аргаяш, Челябинская область, 17 января 2020, 13:31 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ распорядилась провести проверку фактов систематического нарушения природоохранного законодательства и неисполнения решения суда Аргаяшской птицефабрикой, входящей в ЗАО «Уралбройлер». Соответствующее распоряжение было направлено прокурору Челябинской области, где находится предприятие. В декабре в отношении деятельности птицеводческого предприятия из-за нарушения экологических норм была начата проверка Росприроднадзора.
Основанием для прокурорской проверки стал депутатский запрос, в котором указывается также на «систематические нарушения требований в области обращения с отходами производства и норм санитарно-эпидемиологической безопасности, что представляет угрозу для окружающей среды и здоровья граждан». Кроме того, в обращении депутата в Генпрокуратуру говорится о том, что в нарушение предписания суда челябинское предприятие продолжает сброс отходов в водные объекты и на открытые земельные участки из цистерн. Собственная система по утилизации отходов птицеводческой фермы, как подчеркивается в обращении, находится в аварийном состоянии.
Экологическая ситуация в районе д. Ишалино, где располагается птицефабрика, вызывает серьезную тревогу природоохранных органов, общественных организаций и жителей окрестных населенных пунктов, отмечается в пресс-релизе общественного движения «Теча».
Для опасений у экологов имеются свои основания. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, помет и сточные воды птицеводческих предприятий могут быть фактором передачи более 100 возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, в том числе зоонозов. Как отмечал ранее доктор биологических наук Владимир Дроздов, птицефабрика, насчитывающая 10 млн. цыплят-бройлеров, ежегодно генерирует более 80 тыс. тонн пометной массы и свыше 500 тыс. куб. м сточных вод.
Компания и ранее нарушала законодательство, не выполняя предусмотренные Земельным кодексом РФ требования и обязательные мероприятия по улучшению земель, защите и предотвращению негативного воздействия отходов на почвы. В частности, в 2017 году были выявлены факты незаконного размещения компанией помета на землях сельхозназначения и загрязнения почвы нефтепродуктами.