Аргаяш, Челябинская область, , 13:31 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ распорядилась провести проверку фактов систематического нарушения природоохранного законодательства и неисполнения решения суда Аргаяшской птицефабрикой, входящей в ЗАО «Уралбройлер». Соответствующее распоряжение было направлено прокурору Челябинской области, где находится предприятие. В декабре в отношении деятельности птицеводческого предприятия из-за нарушения экологических норм была начата проверка Росприроднадзора.

Основанием для прокурорской проверки стал депутатский запрос, в котором указывается также на «систематические нарушения требований в области обращения с отходами производства и норм санитарно-эпидемиологической безопасности, что представляет угрозу для окружающей среды и здоровья граждан». Кроме того, в обращении депутата в Генпрокуратуру говорится о том, что в нарушение предписания суда челябинское предприятие продолжает сброс отходов в водные объекты и на открытые земельные участки из цистерн. Собственная система по утилизации отходов птицеводческой фермы, как подчеркивается в обращении, находится в аварийном состоянии.

Экологическая ситуация в районе д. Ишалино, где располагается птицефабрика, вызывает серьезную тревогу природоохранных органов, общественных организаций и жителей окрестных населенных пунктов, отмечается в пресс-релизе общественного движения «Теча».

"Аргаяшская птицефабрика» превратила окружающие ее земли в стихийные свалки птичьего помета и навозной жижи. Отходами жизнедеятельности завалены гектары леса, нечистотами загрязнены некогда прекрасные уральские озера, из-за неконтролируемого сброса сточных вод погибли сотни деревьев», — комментирует ситуацию руководитель экологической организации Госман Кабиров.

«Несмотря на все запреты и штрафы, предприятие «Уралбройлера» среди белого дня продолжает отравлять округу опасными биологическими отходами, видимо, считая, что в минусовую температуру и под снегом не будут заметны следы экологических преступлений предприятия, — отмечают в организации. — Тем не менее, территория вокруг закрытых очистных сооружений завалена свежим навозом, а окружающая среда продолжает отравляться».

Для опасений у экологов имеются свои основания. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, помет и сточные воды птицеводческих предприятий могут быть фактором передачи более 100 возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, в том числе зоонозов. Как отмечал ранее доктор биологических наук Владимир Дроздов, птицефабрика, насчитывающая 10 млн. цыплят-бройлеров, ежегодно генерирует более 80 тыс. тонн пометной массы и свыше 500 тыс. куб. м сточных вод.

«Ситуация объективно опасна не только для природы, но и для жизни и здоровья людей. Местные жители много лет страдают от соседства с предприятием, которое полностью игнорирует законы и требования экологической и санитарной безопасности. Жизнь людей по соседству с фабрикой невыносима из-за тошнотворного запаха гнили и разносчиков заразы. Даже в холодное время года местным жителям нечем дышать», — подчеркивается в пресс-релизе «Течи».

Компания и ранее нарушала законодательство, не выполняя предусмотренные Земельным кодексом РФ требования и обязательные мероприятия по улучшению земель, защите и предотвращению негативного воздействия отходов на почвы. В частности, в 2017 году были выявлены факты незаконного размещения компанией помета на землях сельхозназначения и загрязнения почвы нефтепродуктами.