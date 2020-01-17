Ульяновск, , 13:30 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году вводится ряд новых мер государственной поддержки. В частности, средства предусмотрены на компенсацию затрат за посадку сахарной свеклы, также будут возмещать затраты на мероприятия по раскислению почв, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти акцентируют внимание сохранении и повышении плодородия почв. С 2020 году в области будут оказывать государственную поддержку при реализации мероприятий в области известкования кислых почв на пашне.

«Предусмотрено возмещение части фактически понесенных затрат на мероприятия по раскислению почв в размере до 90%», — говорят в регионе.

Кроме того, в 2020 году в Ульяновской области запланировано проведение гидромелиоративных мероприятий на площади 270 га. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что также в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 20 млн рублей в качестве субсидии, которые смогут получить свеклосеющие хозяйства региона. Средства будут предоставлять в зависимости от площади сева.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» в Москве были подписаны соглашения о подготовке кадров для агропромышленного комплекса Ульяновской области. Договорённости предполагают создание проектного офиса по цифровизации и роботизации аграрных процессов, проведение исследований в сфере механизации и растениеводства.

Подробнее: В Ульяновске создадут офис по цифровизации и роботизации аграрных процессов

Читайте ранее в этом сюжете: Аграриев Ульяновской области приглашают на собрание