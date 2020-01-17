Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM С 1 сентября 2020 года учителя, которые ведут классное руководство в Нижегородской области, будет дополнительно получать 5 тыс. рублей федеральной доплаты. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Региональная доплата к зарплатам классных руководителей в размере 2 тыс. рублей также сохранится.

Таким образом, совокупный объем средств, которые должны выделить из федерального бюджета на доплату классным руководителям только для Нижегородской области составит около 960 млн рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он заявил, что теперь все классные руководители в стране будут получать доплату из федерального бюджета в размере 5 тыс. ежемесячно.