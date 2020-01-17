Химки, Московская область, 17 января 2020, 13:32 — REGNUM Из бюджета Московской области в течение трех лет выделят 6,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры вокруг международного аэропорта «Шереметьево». Об этом на церемонии открытии нового терминала «C» аэропорта заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Подмосковья.
По словам Брынцалова, открытие нового терминала — это существенный вклад в развитие экономики региона.
Пропускная способность терминала составляет около 20 млн пассажиров в год. В терминале установлены 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля. Он соединен крытым переходом с пятиуровневым паркингом на 2,5 тыс. машиномест.