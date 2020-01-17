Химки, Московская область, , 13:32 — REGNUM Из бюджета Московской области в течение трех лет выделят 6,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры вокруг международного аэропорта «Шереметьево». Об этом на церемонии открытии нового терминала «C» аэропорта заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Подмосковья.

По словам Брынцалова, открытие нового терминала — это существенный вклад в развитие экономики региона.

«Шереметьево — это не только воздушные ворота нашей страны и её столицы. Аэропорт играет огромную роль в жизни Московского региона. Он связывает его жителей с городами России, ближнего и дальнего зарубежья, обеспечивает деловые и туристические поездки граждан, способствует развитию экономики и социальной инфраструктуры Подмосковья», — заявил он.

Пропускная способность терминала составляет около 20 млн пассажиров в год. В терминале установлены 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля. Он соединен крытым переходом с пятиуровневым паркингом на 2,5 тыс. машиномест.