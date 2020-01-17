Буй, Костромская область, , 13:11 — REGNUM В городе Буй Костромской области в этом году обещают капитально отремонтировать переправу через реку Кострому, — сообщает пресс-служба администрации региона

Мост соединяет два крупных района в Буе и является транзитом для трассы из Санкт-Петербурга и Вологды на Урал. В сутки по нему проезжает в среднем 250 большегрузов.

Переправа была построена более полувека назад, поэтому нуждается в капремонте. Проектная документация на работы готова, до 1 апреля местная администрация должна найти подрядчика. Стоимость ремонта 90 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.