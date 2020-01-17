Элиста, , 13:10 — REGNUM Арбитражный суд Республики Калмыкия прекратил дело о банкротстве, ранее возбуждённое в отношении финансового управляющего Виктора Батурина Эренцена Манжеева, решение принято в связи с исполнением ответчиком требований, заявленных вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницей Еленой Батуриной. Решение принято 17 января.

Геннадия Теребкова. «Денежные средства были получены от Манжеева 10 января в полном объеме, поэтому сегодня суд удовлетворил наше ходатайство о закрытии дела о его банкротстве в связи с исполнением им наших требований. Эта история в очередной раз показала всю противоправность ситуации, связанной с незаконными рейдерскими атаками на Елену Батурину», — процитировал Интерфакс слова юриста Батуриной

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Елена Батурина подала иск о банкротстве Манжеева в связи со взысканием с него 600 тыс. судебных расходов — задолженность не гасилась им в течение восьми месяцев после решения суда. Параллельно Манжеев направил иск к Батуриной о клевете в связи с якобы утверждением с её стороны о том, что он является фигурантом уголовного дела. В конце декабря суд вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск в связи с неявкой в суд. Представители Батуриной назвали решение незаконным.

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