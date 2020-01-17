Душанбе, , 13:09 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «О приватизации государственной собственности», внесённые правительством страны, сообщила «Азия-Плюс».

Отмечается, что эти поправки позволят таджикистанским властям привлечь дополнительные денежные средства не только для завершения строительства Рогунской ГЭС, но и для развития ОАО «Таджикской алюминиевой компании».

При этом замглавы Госкомимущества Таджикистана Орзу Ахмадзода, принимавший участие в парламентских слушаниях по данному вопросу, отказался пояснить суть принятых поправок.

Напомним, что закон «О приватизации» был принят правительством Таджикистана ещё в феврале 2009 года. Таким образом Нурекская ГЭС, Рогунская ГЭС, а также «ТАЛКО» являются объектами государственного и стратегического значения, в связи с этим они не могут быть приватизированы. Объекты оборонного назначения и водные ресурсы страны также не подлежат приватизации.