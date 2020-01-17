Душанбе, , 13:07 — REGNUM Парламент Таджикистана одобрил проект Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о восстановлении троллейбусной инфраструктуры таджикистанской столицы города Душанбе.

По словам министра финансов Таджикистана Файзиддина Каххорзода, согласно проекту в столице будут не только восстановлены уже существующие подстанции, но и будут установлены новые фидерные кабели, троллейбусные лини и опоры.

На реализацию данного проекта ЕБРР выделяет в виде грантовых средств 2,8 млн долл. и еще 5,2 млн долл. в качестве кредита под государственные гарантии. Таким образом общая сумма проекта составит 8 млн долл.

Как сообщают столичные власти, ГКУП «Троллейбус» на сегодняшний день обслуживает 7 троллейбусных маршрутов. При этом в 2019 году парк получил новые троллейбусы белорусского производства.