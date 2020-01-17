Рязань, , 13:11 — REGNUM Налоги на сумму более 900 тысяч рублей возместил индивидуальный предприниматель из Рязани. Уплата долга позволила мужчине избежать уголовного наказания, сообщили 17 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Налоговое преступление было совершено в 2018 году, когда индивидуальный предприниматель, работающий в сфере ремонта жилья и других построек, уклонился от уплаты НДС и НДФЛ. По данным следствия он утаил более 900 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый в полном объёме оплатил имеющуюся недоимку по налогу, а также начисленные за указанный период пени. В соответствии с законодательством уголовное дело в отношении него прекращено.