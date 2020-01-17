Нижний Новгород, , 13:01 — REGNUM Строительство аквапарка «Океанис» на проспекте Гагарина должно завершиться в сентябре 2020 года. Такие данные опубликованы на портале компании, которая реализует проект строительства аквапарка — ООО «Акватория развлечений».

Кроме того, по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области, строительство подорожало почти на 1 млрд рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород». При изначально указанной стоимости в 4 млрд рублей, инвестиции в проект составляют около 5 млрд рублей. Готовность объекта в настоящее время составляет около 60%.

ИА REGNUM напоминает, эскизный проект строительства аквапарка на проспекте Гагарина градостроительный совет Нижегородской области утвердил в мае 2014 года. Аквапарк будет представлять собой многофункциональный центр, который включает аквапарк с термальной зоной, торговый центр с ресторанным двориком и зоной детских развлечений, а также фитнес-клуб. Будет организована подземная парковка почти на 500 машиномест, на территории комплекса также предполагается площадка на 500 машиномест.

Первым сроком ввода объекта в эксплуатацию назывался август 2016 года, затем срок готовности аквапарка был перенесен на IV квартал 2019 года.

В 2017 году инвестиционный проект строительства аквапарка получил статус приоритетного.