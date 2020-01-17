Курган, , 12:59 — REGNUM В Курганской области АО «Газпром газораспределение Курган» ввело в эксплуатацию межпоселковые газопроводы к девяти сёлам и деревням протяженностью более 39 км. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Это позволит газифицировать деревни Новая Затобольная, сёла Темляково и Менщиково в Кетовском районе; Новую Деревню, сёла Утятское и Нагорское в Притобольном районе; деревни Большое Дюрягино и Курганово, село Карачельское Шумихинского района.

Инвестор газификации стало ООО «Газпром межрегионгаз». Таким образом появилась техническая возможность для газификации 1 164 домовладений, 8 котельных и крупнейшего в регионе агрохолдинга «Кургансемена».

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