Душанбе, , 12:57 — REGNUM За прошедший 2019 год предприятия пищевой промышленности Таджикистана расширили рынок сбыта пищевых продуктов.

Так, по данным министерства промышленности страны, были подписаны соглашения о поставках консервированной продукции на рынки США, сухофруктов в Турцию, а в Литву, Азербайджан и ОАЭ — соков и других видов напитков.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом Таджикистан экспортировал за рубеж в три раза больше муки (до 3,1 тыс. тонн), в 2,5 раза больше безалкогольных напитков (до 4,4 тыс. тонн). Также экспорт соков (фруктовых и овощных) составил порядка 140 тонн, что на 95% больше показателя 2018 года. Помимо этого, Таджикистан экспортировал за границу около 2,3 тыс. тонн соли (на 85% больше) и кондитерских изделий порядка 848 тыс. тонн (на 30% больше).

По информации таджикистанского минпрома, за 2019 год промышленные предприятия страны произвели товары на общую сумму свыше 545 млн долл., что в сравнении с показателем за 2018 год больше на 9,2%.

Доля пищевой промышленности в общем объёме ВВП Таджикистана в 2019 году составила 19,5%. При этом процент обрабатывающей промышленности за вышеуказанный срок составил 33,7%.