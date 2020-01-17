Москва, , 12:51 — REGNUM Главным научно-исследовательским управлением Минобороны России разработана математическая формула, позволяющая дать оценку степени уникальности и инновационности изобретения. Предполагается использовать данный подход для распределения средств в рамках государственного оборонного заказа. Об этом пишут «Известия».

Планируется отдавать предпочтение изделиям, имеющим по формуле высокий потенциал — от 0,8 до 1. Низкий потенциал изделия — от 0 до 0,3.

Формула будет включать несколько показателей, рассчитанных математически. Эти показатели будут касаться конструктивного выполнения изделия, состава его материалов и функционального назначения. Изделие будет оцениваться на предмет соответствия базовым критическим технологиям. Эти технологии ранее были отобраны Военно-промышленной комиссией РФ.

Важнейшим показателем (коэффициентом) является возможность оружия противостоять будущим военным угрозам, например, поражать гиперзвуковые ракеты.

Отдельным показателем определяться продукция, серьёзно увеличивающая боевой потенциал и тактико-технические характеристики вооружения и боевой техники, а также выводящая его на более высокий уровень по отношению к существующим отечественным и зарубежным образцам.

По мнению военных экспертов, одной формулой вопросы госзаказа не решить, в конечном итоге всё решают люди, их компетентность и моральные качества, но применение новых — математических — методов позволит вывести качество гособоронзаказа на более высокий уровень.