Москва, , 12:50 — REGNUM Не сумев пробить локальную зону сопротивления 61,70−61,80 руб. в ходе недавней восходящей коррекции, доллар вернулся 17 января к снижению. Пара умеренно отступает, тестируя зону 61,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На недельных графиках котировки остаются в уверенном плюсе после шести недель снижения. Масштабы движений выглядят настолько скромными, что пока речь идет скорее о стабилизации российский валюты и прекращении снижения от максимумов.

Рубль остается крепким, несмотря на то, что большую часть недели инициатива была на стороны долларовых «быков».

Оказать существенное давление на перекупленную российскую валюту не смогли ни внутриполитические новости, ни скептицизм в отношении дальнейшего разрешения торгового конфликта между США и Китаем, которые подписали первую фазу сделки, но не вывали эйфории в сегменте рисковых активов.

При этом рубль справляется и без поддержки нефти, которая невнятно топчется над 200-дневной скользящей средней, не решаясь на полноценное возобновление роста.

Но до конца дня помешать дальнейшему росту «россиянина» может фактор сильного доллара, который проявит себя, если сегодняшний блок американский статистики снова приятно удивит, как и вчерашние релизы во главе с показателями розничных продаж.

В случае выхода благоприятных цифр спрос на американскую валюту снова активизируется, что сулит паре возвращение в район 61,70 руб.», — считает эксперт.

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