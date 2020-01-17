Москва, , 12:45 — REGNUM Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) планирует в этом 2020 году вывести на российский рынок три новые модели Jeep. Об этом 17 января сообщается на сайте NJCAR.RU.

Таким образом, автокомпания хочет простимулировать продажи своих машин и увеличить долю на автомобильном рынке.

Среди будущих новинок корпорации Fiat Chrysler: рестайлинговые Wrangler и Compass, а также пикап Gladiator. Продажи пикапа запланированы на конец текущего года.

Желание расширить модельный ряд Jeep обусловлено тем, что конкурирующие автокомпании Ford и General Motors освободили целый сегмент российского авторынка, а Fiat Chrysler думает его занять.

Напомним, в конце прошлого года глава FCA Кристиан Мёньер заявил, что компания планирует расширить модельный ряд Jeep, выпустив десять плагин-гибридных вседорожников. Он отметил, что среди них будут несколько полностью электрических моделей.

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