Москва, , 12:50 — REGNUM Приобретение контрольного пакета акций компании «Мосметрострой» поможет Москве более эффективно решать задачи по строительству метро. Об этом 17 января заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках ХI Гайдаровского форума.

«У компании были определенные финансовые трудности, и, когда к нам поступило предложение о безвозмездной передаче в собственность города активов компании, мы согласились», — сказал заммэра.

Он также подчеркнул, что приобретение контрольного пакета позволит властям более эффективно управлять активами компании и решать задачи по строительству метро. Сейчас ведется работа по оценке финансового состояния компании и внутренних проблем. Компанию не будут консолидировать с другими строительными организациями и компаниями города.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы стала владельцем 51% акций «Мосметростроя».

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