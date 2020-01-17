Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM О необходимости развития сотрудничества между Ростовской областью и Германией заявил донской губернатор Василий Голубев в Берлине на официальном приёме от имени посольства РФ в Германии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

«В экспорте Ростовской области за 11 месяцев 2019 года на долю торговли с Германией пришлось всего около 2%. Нам надо развивать сотрудничество, наращивать сюда экспорт», — сказал глава региона.

Отмечается, что в рамках участия донской делегации в международном форуме «Зелёная неделя-2020» планируется достичь договорённости, в том числе, по созданию комплексов по переработке аграрной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт донской сельхозпродукции вышел на первое место в РФ — губернатор