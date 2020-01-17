Сеул, , 12:36 — REGNUM По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), темпы роста мировой экономики в 2020 году составят 2,5%, а темпы экономического роста Южной Кореи — 2,3%, сообщает KBS.

Согласно опубликованному докладу, темпы роста мировой экономики восстановятся за счёт стран Восточной Азии.

Отмечается, что в 2020 году самые высокие темпы экономического роста будет демонстрировать Китай, однако показатель сократится с 6,1% до 6%, а в 2021 году — до 5,9%.

По сравнению с прошлым годом темпы роста экономики Южной Кореи увеличатся на 0,3%, однако в месте с тем, правительство страны увеличит финансовые расходы на 8% для стимулирования внутреннего спроса и потребления. Также прогнозируется спад экспорта из-за натянутых отношений и торгового спора с Японией.

Тем не менее, в 2020 году в таких странах как Бразилия, Индия, Мексика, Россия и Турция, будет наблюдаться восстановление темпов экономического роста, однако в большинстве развитых стран, включая США, темпы роста экономики будут незначительными.