Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Американская компания Laffite Supercars объявила о начале приема заказов на вседорожник X-Road. Об этом сообщается на сайте PR Newswire.

Специалисты компании собрали X-Road в стилистике концептов для ралли-марафона «Дакар». Самая дешёвая комплектация машины стоит 465 тыс. долларов (около 28,66 млн рублей). Таким образом, базовый вариант авто в два раза дороже Lamborghini Urus.

Кузов автомобиля создан из лёгких композитных материалов. За счёт этого вес машины не очень большой — 1300 кг.

Под капотом внедорожника мотор LS3 V8 6.2 мощностью от 470 до 730 «лошадей». Кроме того, доступна полностью электрическая версия Laffite. Двигатели модели работают как с 5-позиционной трансмиссией, так и с 6-скоростной коробкой передач. Привод у суперкара задний. Максимальная скорость X-Road равна 230 км/ч.

Ранее британские тюнеры из компании Novitec представили набор аэродинамических доработок N-Largo для суперкара McLaren 720S Spider. Авто снабдили облегчённым обвесом из углеволокна. Также в комплект входят 20-дюймовые диски Vossen спереди и 21-дюймовые — сзади.

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