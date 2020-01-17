Тюмень, , 11:58 — REGNUM В Тюменской области в начале 2020 года 3,5 тыс. человек потеряют работу. Об этом региональный департамент труда и занятости уведомил 81 работодатель, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным на 1 января 2020 года 1,3 тыс. работников уже уволены. При этом 30 предприятий работают в режиме неполной занятости, где трудятся около 700 человек. А 184 фирмы простаивают.

Неполная рабочая неделя практикуется в строительстве, в обрабатывающем производстве и коммунальной сфере.