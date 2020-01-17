Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM За три года экспорт донской сельхозпродукции вырос почти на 70%. По этому показателю Ростовская область вышла на первое место в России. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев в Берлине на официальном приёме от имени посольства РФ в Германии.

«В 2018 году внешнеторговый оборот Ростовской области, которая сотрудничает со 151 страной мира, превысил 12 млрд долларов США. Причём большая доля в экспорте принадлежит продукции нашего агропромышленного комплекса, которую ценят за качество и экологическую чистоту. Так, за три года экспорт донской сельхозпродукции вырос на 68%, выйдя на первое место в РФ. Мы будем стремиться сохранять это лидерство», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что делегация Ростовской области принимает участие в международной выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зелёная неделя-2020». На форуме Донской регион представит товары более 250 различных организаций.