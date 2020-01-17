Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Государству не удастся стимулировать рост инвестиций специальными программами и точечными мероприятиями, единственное, что поможет этому росту, — наличие разумных и неизменных правил и нормативов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 января, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя инициативы президента России.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин напомнил о необходимости обеспечить темпы экономического роста в России выше среднемировых. Для этого, полагает президент, нужно добиться ежегодного роста инвестиций не менее чем на 5%, обеспечить защиту и поощрение инвестиций — а для этого, в свою очередь, сохранять налоговые условия для крупных и значимых проектов неизменными на 20 лет, а нормативы при строительстве производственных объектов — неизменными на три года.

Кроме того, федеральный центр должен компенсировать регионам две трети средств, выпадающих из-за налогового вычета для инвесторов, что должно увеличить объем инвестиций в малом и среднем бизнесе. Также Путин призвал уточнить нормативы надзорной деятельности, убрать из законодательства «размытые нормы» и поощрять частные инвестиции вложениями государственных средств в окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения.

« У нас, к сожалению, сложилась тупиковая ситуация. Государство понимает, что для экономического роста нужны инвестиции. Но оно не умеет работать ни с какими инвестициями, кроме как с государственными. Но государственные инвестиции неэффективны и не стимулируют экономический рост. А всех других инвестиций мы лишились.