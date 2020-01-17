Аддис-Абеба, , 11:54 — REGNUM Через шесть месяцев в городе, расположенном за пределами столицы Эфиопии, Аддис-Абебы, начнут строить новый международный аэропорт стоимостью 5 млрд долларов США. Новый объект станет базой авиакомпании «Ethiopian Airlines». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы авиакомпании.

Генеральный исполнительный директор «Ethiopian Airlines» Гебремариам Тевольде заявил, что авиакомпания превысила лимит пропускной способности своей нынешней базы в международном аэропорту Боле.

Новый аэропорт будет занимать площадь 35 кв. км в городе Бишофту, расположенном в 39 км к юго-востоку от Аддис-Абебы, добавил он.

По словам Тевольде, аэропорт сможет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год.

Как сообщает информационное агентство Reuters, международный аэропорт Боле в Аддис-Абебе способен обслуживать около 19 миллионов пассажиров в год.

На видео, опубликованном местной радиовещательной корпорацией, Тевольде заявил, что новый аэропорт по размерам будет больше, чем французский аэропорт имени Шарля де Голля.