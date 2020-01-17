Подгорица, , 11:43 — REGNUM Компетентные службы Черногории будут ежедневно оповещать граждан о состоянии воздуха и возможном его загрязнении, а также давать рекомендации уязвими группам населения. Об этом 17 января сообщило министерство устойчивого развития и туризма Черногории.

Такие меры были приняты после сообщения о том, что в столице и ряде городов в центре и на севере страны уровень загрязнение воздуха превысил предельно допустимые концентрации.

Указывается, что причиной чрезмерного загрязнения воздуха является отопление домашних хозяйств, стационарные выбросы и неблагоприятные погодные условия.

Министерство напомнило, что, к сожалению, превышение разрешенных лимитов выбросов загрязняющих веществ не является новшеством ни в Черногории, ни в регионе, ни в Европе.

По их словам, перегибы происходят в основном в отопительный сезон, и они выражаются в тех частях Черногории, на которые влияют метеорологические условия.