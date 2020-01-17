Москва, , 11:35 — REGNUM В 2020 году в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию 1 млн кв. метров коммерческой недвижимости, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: Стали известны планы строительства жилья в Новой Москве на 10 лет

По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, с этого года планка в 1 млн кв. метров коммерческой недвижимости станет ежегодной нормой.

Жидкин уточнил, что до 2020 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вводилось в эксплуатацию по 700 тыс. кв. метров нежилой недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь лет в развитие новых присоединенных территорий Москвы вложено $20 млрд.

Читайте также: Почти 30 км дорог введут в Новой Москве в 2020 году