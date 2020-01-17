Воронеж, , 11:33 — REGNUM Более 1700 нарушений законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд пресекли сотрудники прокуратуры Воронежской области за 2019 год, об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как уточнил представитель надзорного ведомства, в 2019 году нарушения законодательства при проведении госзакупок вскрывались в региональных департаментах имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологии, управлении делами, департаментах строительной политики области, промышленности и транспорта, дорожной деятельности, ГУ МЧС России по Воронежской области, КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» и многочисленных органах местного самоуправления. Нарушения были вскрыты при участии сотрудников УФАС и УФСБ. В числе нарушений — ненадлежащее формирование начальной (максимальной) цены контрактов, неправомерное их заключение, нарушение сроков оплаты. Также органами власти не принимались меры по отклонению котировочных заявок, ведению претензионной работы.

В результате было внесено четыре представления об устранении нарушений закона в адрес заместителей председателя правительства области. Нарушения были устранены. Также к административной ответственности были привлечены заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии, заместитель руководителя департамента строительной политики области. Всего же из-за нарушений при проведении госзакупок к административной и дисциплинарной ответственности в 2019 году в регионе было привлечено более 580 лиц.