Истра, Московская область, , 12:53 — REGNUM В подмосковном горокруге Истра завершили реконструкцию завода по производству упаковочных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гласгосстройнадзора Московской области.

Завод расположен около д. Лешково. В ходе реконструкции к нему пристроили новый блок для производства гофрокартона и упаковки. Общая площадь завода выросла до 54 тыс. м кв.

По словам главы Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, 4 февраля 2020 года инспекторы ведомства завершат проверку на соответствие объекта требованиям проектной документации. По результатам проверки будет принято решение о выдаче заключения о соответствии проектной документации.