17 января 2020 | Время чтения 3 мин

Антон Покатович, , 12:22 — REGNUM Рост долговой нагрузки населения в 2020 году продолжится, однако темпы данного роста замедлятся.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Исходя из данных ЦБ РФ за третий квартал 2019 года, мы видим, что долговая нагрузка населения (платежи по необеспеченным и ипотечным кредитам к располагаемым доходам) выросла до уровня 10,6%. По итогам 2019 года данный показатель может составить порядка 10,8−11%. Сразу следует заметить, что тенденция увеличения долговой нагрузки населения является тревожной при наблюдаемом продолжении трендов стагнации/снижения уровня жизни россиян, однако текущие уровни данной нагрузки далеки от критических угроз финансовой стабильности. Основным фактором роста долговой нагрузки населения является потребительское кредитование — спрос населения при низких темпах роста денежных доходов имеет вынужденный характер, что приводит к увлечению долгового бремени домохозяйств. Значительный разрыв в темпах роста денежных доходов населения (за 12 месяцев) и темпах роста долга домашних хозяйств сохраняется. В сентябре 2019 года темпы роста долга превышают темпы роста доходов более чем в четыре раза.

Возвращаясь к показателю долговой нагрузки, мы видим, что ее структура выглядит следующим образом. Так, на потребительские кредиты в третьем квартале 2019 года приходится 8,9% располагаемых доходов населения, в то время как «ипотечная» часть долговой нагрузки составляет всего 1,7% (потребительские кредиты + ипотека 10,6%). За девять месяцев 2019 года уровень долговой нагрузки потребительских кредитов вырос на 0,57 п.п., в то время как рост ипотечной долговой нагрузки составил всего 0,11 п.п.

Основными факторами замедления темпов роста долговой нагрузки в 2020 году призваны стать меры ЦБ РФ, принятые для охлаждения рынка потребительского кредитования. К данным мерам относится как увеличение коэффициентов риска по необеспеченным кредитам, так и введение ПДН. Заметим, что эффект от увеличения коэффициентов риска заметен уже на данных за третий квартал 2019 года (эти данные не учитывают эффект от ПДН, который был введен в октябре 2019 года). Так, в третьем квартале темпы роста уровня долговой нагрузки замедлились до 9,8% г/г против среднего за предыдущие три квартала уровня в 12,7% г/г.

Банкомат

Также следует заметить, что мы считаем основными драйверами замедления темпов роста долговой нагрузки именно «охлаждающие» потребительское кредитование меры ЦБ РФ, в то время как заявленные в рамках послания президента РФ к Федеральному собранию меры социально-демографической поддержки будут иметь вспомогательный характер воздействия на процесс снижения темпов роста долговой нагрузки населения.

В данном случае мы не умаляем важность поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, в частности молодых семей за счет увеличения объёмов материнского капитала, а также неполных семей за счет увеличения ежемесячных детских выплат. Данные меры направлены на наиболее закредитованные слои населения. Однако этих мер вряд ли окажется достаточно для того, чтобы вывести реальные располагаемые доходы на траекторию устойчивого роста выше уровней 0,5−1,5% г/г, что могло бы способствовать развороту показателя долговой нагрузки от роста к его снижению.

По нашим оценкам, средние темпы роста показателя долговой нагрузки населения в 2020 году могут замедлиться до уровней 6,5−9% г/г против темпов роста 2019 года в 11%. Ожидаем, что среднегодовой уровень долговой нагрузки населения в 2020 году может вырасти до 11,1% против 10,5% в 2019 году.