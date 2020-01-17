Москва, , 11:29 — REGNUM Центральный банк России направил претензию бывшим топ-менеджерам Московского индустриального банка (МинБанк) с требованием погасить 195,3 млрд рублей убытков. Об этом 17 января сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к банку.

По данным собеседника издания, претензия была направлена в начале декабря 19 бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения, которые руководили им в последние три года перед санацией.

В претензии Центробанк напомнил, что за счет средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), регулятор предоставил Минбанку 168,6 млрд рублей, из которых 128,7 млрд — на докапитализацию и еще 39,9 млрд — на поддержание ликвидности.

Это дает основания, пишет ЦБ, «для привлечения контролирующих банк лиц к ответственности и взыскания с них убытков».

Как сообщало ИА REGNUM, новый механизм оздоровления банков был запущен в 2017 году. Санацией занялась управляющая компания, на 100% принадлежащая регулятору — Фонд консолидации банковского сектора.

В январе 2019 года ЦБ РФ отправил Московский индустриальный банк на санацию. Временно управляющим банком, согласно приказу ЦБ, была назначена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.

В августе 2019 году ЦБ России после начала санации банка обнаружил там «единый центр управления полетами» за 80 млрд рублей.

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