Москва, , 11:27 — REGNUM Людям, которые придут в новый состав правительств РФ придется очень тяжело, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Пишут бумажки не министры, а начальники отделов. То есть сначала будет идти замена замминистров, потом замена начальников департаментов и так далее. То есть в реальности какие-то эффекты могут проявиться в лучшем случае через полгода, — сказал Хазин. — В лучшем случае! А экономический спад между тем продолжается. Обращаю ваше внимание — приход Примакова-Маслюкова в 1998 году дал эффект потому что это были люди, у которых в пальцах были старые советские протоколы взаимодействия. В министерствах еще работало (особенно на среднем звене) очень много людей с советским прошлым. А сегодня, с того момента как либералы взяли под контроль правительство, прошло больше 20 лет. И по этой причине что-то изменить будет невероятно тяжело».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 января Госдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина премьер-министром.