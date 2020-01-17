Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чувашии может стать банкротом ООО «Ядринский машиностроительный завод», которое зарегистрировано в 2015 году, а через два года попало под наблюдение. Кредиторы предприятия на состоявшемся в январе заседании выступили за обращение в суд с ходатайством о признании завода банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На собрании кредиторов было рассмотрено несколько вопросов. В том числе был оглашён проект мирового соглашения, предусматривающий расчёт со всеми кредиторами в течение пяти лет, но большинство участников не поддержало данное предложение. В то же время было поддержано предложение об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о признании «Ядринского машиностроительного завода» банкротом и открытии конкурсного производства.

Отметим, процедура наблюдения в отношении ООО «Ядринский машиностроительный завод» была введена определением Арбитражного суда Чувашии 21 декабря 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, общество было зарегистрировано в апреле 2015 года с уставным капиталом в 100 тыс. рублей. Учредителями числятся Сергей Шиндин (доля 90%) и Ростислав Мельников (10%). Основной вид деятельности — «обработка металлических изделий механическая», также указан 21 дополнительный вид деятельности.