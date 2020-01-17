Подгорица, , 11:18 — REGNUM Рост черногорской экономики в 2019 году составил три процента, говорится в отчете Всемирного банка. По оценкам этой организации, в следующем году рост экономики замедлится из-за завершения крупных инвестиций. Также будет происходить сокращение государственного долга, который в 2019 году составляет 78%, а в 2020 должен снизиться до 71% ВВП.

По прогнозам Всемирного банка, экономическая активность на Западных Балканах, включая Черногорию, будет замедляться с продолжающимся снижением инвестиций и экспорта во всех шести странах региона.

«После высоких темпов роста в 5,1 в 2018 году замедление наступит, поскольку крупные государственные инвестиции подходят к концу», — говорится в докладе ВБ.

«Высокий государственный долг делает Черногорию уязвимой перед потрясениями, особенно когда у нас есть прогнозы о том, что в Европе и мире будет меньший рост», — говорится в докладе Всемирного банка.