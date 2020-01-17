Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американский автопроизводитель Chevrolet на базе хэтчбека Chevy Bolt создаст для авторынка Китая электрический кроссовер Buick Velite 7. Об этом сообщается на сайте Auto Home.

Электрокроссовер снабдят фарами, выполненными в форме крючков. Бампер электрокара будет модернизирован. Авто обзаведётся обшивкой вокруг крыльев и боковых порогов. Она придаст более брутальный вид передней части модели. Также стоит отметить, что клиренс машины станет больше, чем у гибридного Bolt.

Сзади модель имеет небольшие фонари соединённые между полоской, проходящей поперек задней двери.

Новинка получит полностью электрический мотор мощностью 174 л. с. Вес и размер аккумуляторной батареи, а также запас хода электромобиля в настоящее время неизвестны.

Напомним в текущем году компания Chevrolet планирует выпустить для авторынка Японии лимитированную версию спортивного купе Camaro под названием Heritage Edition. Из 100 выпущенных моделей 30 автомобилей будут выполнены в версии LT, 20 станут кабриолетами и 40 единиц будут модификациями SS.

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