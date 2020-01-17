Москва, , 10:55 — REGNUM Говорить о резком падении рубля преждевременно, считает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Наталья Залюбовская. Об этом она 17 января заявила корреспонденту ИА REGNUM.

«На данный момент не стоит говорить о резком падении стоимости рубля, хотя, безусловно, есть все предпосылки к ослаблению курса национальной валюты в ближайшей перспективе: это и политические события внутри страны, и обстановка на международной арене», — отметила она.

При этом, по её словам, необходимо отметить, что в 2019 году рубль показал себя как достаточно устойчивая валюта, стал лидером роста среди других рисковых валют мира. За последний год курс доллара США снизился с 71 до 62 рублей.

Также она напомнила, что в целях снижения влияния негативных факторов ЦБ РФ смягчил денежно-кредитную политику, в том числе за прошедший год неоднократно снижал ключевую ставку.

«Таким образом, наиболее вероятной перспективой на ближайшее время будет стоимость доллара в размере 61−63 рублей, с возможными незначительными колебаниями, в зависимости от ситуации на международных рынках», — резюмировала Залюбовская.